Дмитрий Матвиец: «Мы рассчитываем на создание четырех промпарков в Карелии»

Реализация Федеральной целевой программы развития Карелии является одним из важнейших приоритетов для республики, однако практика последних лет показала, что документ нуждается в корректировках.

Об этом сегодня корреспонденту «Республики» заявил министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Матвиец. По его словам, задача номер один – это обеспечить готовность в полном объеме документации по всем проектам, которые запланированы для реализации в рамках ФЦП. При этом Дмитрий Матвиец добавил, что программа была серьезно проанализирована и в нее внесен ряд корректировок. Они позволят расходовать средства федерального бюджета максимально эффективно для республики.

В частности, по словам Дмитрия Матвиеца, пересмотрен подход к организации промышленных парков в регионе. Напомним, что в рамках ФЦП в республики должны быть созданы четыре промпарка: в Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Вяртсиля.

— От планов по их созданию Минэкономразвития не отказывается. Строительство инфраструктуры для промпарка в Петрозаводске осталось в ФЦП. Но для трех других промпарков – в Кондопоге, Костомукше и Вяртсиля – нецелесообразно строить отдельную инфраструктуру. Намного более рациональный подход – это воспользоваться наличием уже существующих зданий и сооружений. Они сейчас простаивают, и неправильно было бы тратить еще сотни миллионов рублей, чтобы построить новые объекты, когда уже имеющиеся пустуют. Поэтому принято решение перенаправить средства на иные инфраструктурные объекты, которые необходимы для развития экономики Карелии. Но, еще раз подчеркну, мы рассчитываем, что все четыре инвестпроекта по созданию промпарков будут реализованы, для трех из них планируется использовать инфраструктуру в виде уже существующих площадей, — пояснил Дмитрий Матвиец.