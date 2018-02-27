Депутаты Петросовета одобрили создание Агентства городского развития

Сегодня на очередной сессии Петросовета депутаты проголосовали за создание в карельской столице Агентства городского развития. В задачи нового МУПа войдет разработка и реализация проектов социально-экономического развития, поиск инвесторов или любых других финансовых ресурсов для реализации проектов на территории города.

Во время обсуждения инициативы депутатов интересовало, как деятельность предприятия будет согласовываться со стратегией социально-экономического развития Петрозаводска. Глава города Ирина Мирошник ответила, что этот документ является обязательным для всех муниципальных предприятий, и одной из важных функций Агентства городского развития будет как раз реализация этой стратегии.

В устав нового МУПа будет включено эффективное распоряжение муниципальным имуществом. В частности, власти не отказываются от планов передать в управление предприятия торговые площади ТД «Карелия-Маркет».

— Мы называли этапы реализации этих планов, — пояснила Ирина Мирошник. – Сначала мы получаем необходимое количество арендаторов, зарабатываем деньги на ремонт и, приведя в соответствие помещения, в дальнейшем мы их будем использовать для различных социальных целей.

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук отметил, что таким образом Агентство городского развития возьмет на себя функцию наполнения бюджета. В его ведение будут передаваться муниципальные объекты, которые будут не продавать, а сдавать в аренду. Так город сможет получать долгосрочную прибыль, а не единовременную, как в случае с продажей муниципального имущества с торгов.

— На примере торгового дома «Карелия-Маркет» мы понимаем, что для воплощения тех же социальных программ необходимо финансирование, — сказал Геннадий Боднарчук. – Но мы категорически против, чтобы это делалось из бюджета города. Мы хотим, чтобы такого рода объекты зарабатывали, чтобы потом эти деньги вкладывать в муниципальные же объекты.

Агентство городского развития также будет заниматься привлечением и сопровождением инвестиционных проектов, разработкой бизнес-планов, консультациями и прочей деятельностью. В штат войдут не больше десяти человек: директор, его заместитель, юрисконсульт, главбух, секретарь, руководитель проектов, а также специалисты по техническому обслуживанию здания – техник, уборщик и дворник.

Ожидается, что до 2025 года Агентство городского развития привлечет в Петрозаводск порядка 10 миллиардов инвестиций, а благодаря тесной работе с инвесторами в столице Карелии появятся 8 новых производств, на которых будет организовано 500 рабочих мест.

Собственные доходы агентства в этом году прогнозируются на уровне восьми с небольшим миллионов рублей, а уже к 2020 году этот показатель должен вырасти до 11 миллионов.