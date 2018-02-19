День открытых дверей для инвесторов впервые прошел в Карелии

В субботу, 17 февраля, Минэк Карелии провел День открытых дверей для инвесторов. Глава министерства Дмитрий Родионов вместе с заместителями, представителями всех органов власти республики, сотрудниками банков и гарантийного фонда Карелии принимал крупных инвесторов, а также представителей малого и среднего бизнеса.

Мероприятие прошло в субботу не случайно, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Карелии. По словам министра, инвесторы — люди занятые, поэтому в выходной им легче выделить из своего рабочего графика время для решения своих вопросов и получить реальную поддержку правительства в реализации того или иного проекта.

— Мы должны выработать систему не только начальной консультации, а помочь инвестору открыть свой бизнес, закрепиться в республике и оказать поддержку на всех этапах его развития, — подчеркнул Дмитрий Родионов.

Только в первой половине дня Родионов лично принял 15 инвесторов. Представители бизнес-сообщества презентовали разные проекты. Некоторые из них были связаны с туризмом, деревообработкой, строительством, производством металлоконструкций.

— Мне понравился проект по организации на территории Пиндушского поселения цеха по розливу питьевой воды. Там имеется скважина, в отношении которой проведены все соответствующие экспертизы. Поэтому уже можно организовывать производство. Но у инвестора есть ряд вопросов, связанных с получением лицензии. Мы подсказали ему пути решения этой проблемы и закрепили специалистов министерства и Корпорации развития Карелии, которые будут следить за реализацией этого проекта, — рассказал Дмитрий Андреевич.

Среди проблем, которые испытывают предприниматели, — отсутствие земельного участка, недостаточное финансирование, недопонимание с местными органами власти и другие.

— Сегодня ни один инвестор не ушел от нас, не получив конкретного плана действия, которые он совместно с нашим министерством должен предпринять, чтобы решить свои вопросы. Конечно, мы должны понимать, что инвестор инвестору рознь, — пояснил руководитель ведомства.

По словам Родионова, на консультации в министерство пришли и те предприниматели, кому необходима лишь небольшая поддержка для того, чтобы начать вкладываться в свое производство, и те, которые только задумались об этом. Все они получили необходимую информацию.

Всего в Дне открытых дверей для инвесторов приняли участие 44 предпринимателя. По словам министра, такие мероприятия в ведомстве теперь будут проводиться ежеквартально, так как сегодняшний день показал, что к новому и удобному формату общения у инвесторов есть очень большой интерес.