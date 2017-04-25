Делегация деловых кругов Карелии отправится в Китай

Сотрудничество Карелии и китайской провинции Фуцзянь обсудили участники заседания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, которое состоялось сегодня в Москве.

Как отметил вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев, уже завтра делегация из нашей республики отправится с визитом в провинцию Фуцзянь. В планах — встречи с инвесторами, заинтересованными в реализации совместных с Карелией проектов. Вице-премьер отметил, что китайских партнеров может заинтересовать экотуризм, военно-исторические объекты и наследие советского прошлого.

Делегация пробудет в Китае с 26 по 29 апреля.