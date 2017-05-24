Инвестиции по-соседски

«Удельный вес Финляндии в торговом обороте Карелии в 2016 году составил 26%, или 258 миллионов долларов США», — с этой фразы врио главы республики Артур Парфенчиков начал свою встречу с предпринимателями из соседней европейской страны. И этой фразой показал, насколько важна Суоми для экономики нашего региона. Руководитель региона предложил иностранным партнерам активнее вкладываться в карельскую экономику, в том числе в Надвоицкий ТОСЭР (территорию опережающего социально-экономического развития), в туризм Беломорского района, в нашу лесную промышленность. Вокруг последней темы строился весь разговор — финны очень мощно используют экспортный потенциал карельского леса. Им постоянно не хватает сырья. Но у Артура Парфенчикова свой взгляд на то, каким компаниям давать карельский лес.

— Наша задача — системная инвентаризация всей лесосеки в Карелии и, безусловно, концентрация лесных ресурсов вокруг тех компаний, которые готовы работать в условиях интенсивного лесопользования, с научными технологиями, в том числе по глубокой переработке древесины и по максимально оптимальному режиму лесовосстановления, — заявил он.

Основная задача финских партнеров — познакомиться с новым руководством республики и наладить деловые контакты.

— Мы, конечно, представляем интересы финского общества, финского бизнеса. Наша задача — соединять людей, как в старых слоганах Nokia: connecting people. Вот это мы и сделаем, — отметил в приветственном слове консул Туомас Киннунен.

Нашлось место и критике. Так, руководитель двух финских компаний, работающих в поселке Вяртсиля, высказала недовольство работой карельского Россельхознадзора. По ее словам, компании Приладожья испытывают серьезные проблемы с оформлением документов.

— Для того, чтобы оформить фитосанитарные сертификаты для экспорта продукции, лесоперерабатывающие предприятия должны иметь в наличии для досмотра всю продукцию в стопроцентном объеме приблизительно в течение полутора-двух недель до экспорта. Мы очень рассчитываем на то, что вы обратите на это внимание, — подчеркнула исполнительный директор компаний «Карлис-Пром» и «Вяртсиля» Марина Шарапова.

— Мы должны снять любые барьеры, которые сегодня абсолютно излишни с точки зрения вашей работы, — ответил ей врио главы Карелии.

Напоследок Артур Парфенчиков предложил финским партнерам создать при главе Карелии совет по иностранным инвестициям, чтобы аккумулировать и решать сложные вопросы. Первое заседание совета решено провести в Вяртсиля этим летом.