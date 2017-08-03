Бюджет 2018 года ожидается бездефицитным, но тяжелым

На минувшем заседании правительства и. о. министра финансов Карелии Елена Антошина рассказала об основных характеристиках бюджета на следующий год.

— Важный рубеж предстоит пройти республике: начиная с 2018 года планируется снижение уровня дефицита бюджета и выход на бездефицитный бюджет, — сообщила руководитель ведомства.

На 2019 год запланирован профицит бюджета в размере 700 миллионов рублей, на 2020-й — уже 1 миллиард.

Для того, чтобы выйти на целевые показатели, в следующем году предстоит сократить расходы почти на 4,5 миллиарда рублей. Участники совещания выразили сомнение в возможности такой экономии.

— Как я буду доказывать, что нам нужны деньги для Карелии, если вы показываете бездефицитный бюджет? — добавила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

— Иного нам не позволяет уровень госдолга, — пояснила Елена Антошина, но признала, что будет тяжело.