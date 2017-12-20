Бюджет-2017 в Петрозаводске увеличили на 339 миллионов рублей

Сегодня на сессии Петросовета депутаты, кроме того, что приняли бюджет на следующий год, изменили главный финансовый документ года уходящего. Казна столицы Карелии в 2017 году увеличилась на 339 миллионов рублей.

В частности, дополнительные деньги поступили накануне из федерального бюджета. Это компенсация за снос зеленых насаждений. Как «Республике» пояснила руководитель комитета финансов города Елена Логинова, в Петрозаводске на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе запланировано строительство промышленной площадки. Под стройку снесут большое количество деревьев. Проект разработан на федеральные деньги, в нем, в частности, прописаны компенсационные выплаты за вырубку растений. Они составляют 44 миллиона рублей.

По словам Елены Логиновой, эти деньги в мэрии потратят прежде всего на работу «Городского транспорта». Субсидия троллейбусному управлению вырастет на 23 миллиона. Остальные средства направят на другие вопросы городского хозяйства и социального сектора. В частности, более шести миллионов уйдут на обслуживание дорог Петрозаводска.

Депутаты поддержали предложение мэрии и внесли эти изменения в бюджет. Теперь чиновники должны успеть оформить всю необходимую документацию, чтобы получить и потратить эти деньги в уходящем году.