Большие льготы для малого бизнеса

В конце минувшего года глава республики Артур Парфенчиков поставил перед министерством экономического развития и промышленности региона задачу — разработать комплекс мер, которые могли бы существенно улучшить экономический климат Карелии.

— Мы провели большую работу за последние два месяца прошлого года, много встреч и консультаций с предпринимателями, с экспертами в области бизнеса, с главами муниципальных образований. Мы изучили лучшие практики успешных регионов России. В итоге был разработан ряд предложений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности нашей республики. Это изменения в закон об инвестиционной деятельности, в закон о налогах и ставках и ряд других региональных законодательных актов, — рассказал корреспонденту «Республики» и.о. заместителя премьер-министра правительства республики — министра экономического развития и промышленности Дмитрий Родионов.

На заседании правительства республики 18 января тема обсуждалась подробно.

— Наша основополагающая задача – привлечение инвестиций. Это главный показатель: движемся мы вперед или стоим на месте. Будут инвестиции – последуют позитивные изменения в других сферах. Тут мы все должны быть союзниками, — сказал Артур Парфенчиков.

Пакет предложений по поддержке малого и среднего бизнеса можно назвать беспрецедентным для Карелии, отметили участники заседания. Хотя в других регионах — Бурятии, Ленинградской , Вологодской, Новосибирской, Московской областях некоторые меры помощи предпринимателям уже применяются и дают хороший эффект.

Новые виды субсидий и компенсаций

В нашей республике для поддержки предпринимателей предлагается ввести новые субсидии.

Так, они будут выделяться на реконструкцию помещений, гостевых домов и благоустройство прилегающих к ним территорий при создании гостиничных комплексов.

— Очень интересная мера, которая хорошо зарекомендовала себя в Ленобласти. Мы сегодня проводим серьезную работу по развитию туризма в Карелии, сформировано несколько кластеров. Я думаю, если у нас в республике будет реализована такая мера поддержки, то это даст хороший экономический эффект, — отметил Дмитрий Родионов.

Кроме того, малый и средний бизнес, который занимается производством товаров, а также изделий народных промыслов, сможет получить субсидии на приобретение оборудования.

Еще одна субсидия предназначена для строительства и реконструкции объектов придорожного сервиса. В Карелии создано пять автокемпингов, планируется построить еще пять. Новая мера поддержки поможет активнее развивать это направление.

Субсидировать предлагается и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. Стоит оно серьезных денег, которых у предпринимателей, особенно в начале их деятельности, не всегда хватает.

Очень поможет малому и среднему бизнесу, особенно энергоемким производствам, положение о возмещении 10% стоимости электроэнергии.

Предусмотрена и субсидия на затраты, связанные с добровольной сертификацией местной продукции, что будет способствовать популяризации товаров карельского производства.

Безвозмездная передача недвижимости

Власти Карелии также рассматривают возможность безвозмездной передачи недвижимости в частные руки. Речь идет о государственном и муниципальном имуществе, которое неоднократно выставлялось на торги или предлагалось в аренду, но так и осталось невостребованным. Причина понятна: как правило, это старые, требующие больших вложений в ремонт помещения и здания. Если предприниматель заплатит еще и за выкуп или аренду такого имущества, оно выйдет для него поистине золотым.

Минэкономразвития на сегодня выявило в Карелии 10 таких объектов. И намерено предложить передать их бизнесу.

— Процедура примерно такова: предприниматель представляет проект, что он с этим имуществом намерен делать, какой бизнес развивать, сколько рабочих мест даст это республике. И на конкурсной основе комиссионно принимается решение о передаче ему этого имущества под ведение бизнеса безвозмездно, — рассказал Дмитрий Родионов.

Для развития самозанятости населения предлагается значительно расширить сферу применения патентов, добавив более 10 видов деятельности, относящейся к сфере бытовых услуг. Для многих из них предусмотрен двухлетний режим «налоговых каникул».

Не забыли и о более крупных инвесторах: им планируется компенсировать процентную ставку по кредитам, полученным для осуществления инвестпроектов. Рассчитываться компенсация будет так: ставка Центрального Банка плюс 2%, но не более 5 миллионов рублей на одного инвестора. По мнению Дмитрия Родионова это позволит бизнесу смелее брать кредиты для реализации своих проектов на территории Карелии.

— Теперь по поручению главы Карелии мы обсудим эти предложения с депутатами профильных комитетов Заксобрания, с представителями бизнес-структур для принятия окончательного решения. В этой работе нам поможет и уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова. И когда этот пакет документов будет окончательно проработан с учетом всех предложений, мы его внесем на рассмотрение депутатов парламента Карелии, — добавил Дмитрий Родионов.