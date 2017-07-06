Бизнесу Карелии предлагают бесплатно участвовать в крупных международных выставках

Предприятия малого и среднего бизнеса Карелии могут принять участие в крупных международных выставках на льготных условиях. Региональный центр по поддержке экспорта готов взять на себя расходы на оплату оргвзноса и выставочных площадей, а также презентационных материалов.

Кроме того специалисты центра готовы помочь в оформлении стендов и доставке материалов до места выставки. Таким образом предприятиям нужно оплатить только проезд и проживание своих участников.

Так, малый и средний бизнес приглашают на московскую выставку продуктов питания WorldFood Moscow (11–14 сентября), выставку горно-металлургического комплекса в Центральной Азии (20-22 сентября) и ярмарку ремесел, товаров ручной работы, натуральных продуктов, декоративных изделий и дизайна в Берлине (8-12 ноября).

Для участия необходимо заполнить заявку и отправить ее в Центр. Количество мест ограничено. Подробности — на сайте Минэкономразвития Карелии.