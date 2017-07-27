Бизнесмены и чиновники Карелии будут учиться по программам Сбербанка

Муниципальные и республиканские чиновники будут проходить обучение по образовательным программам Сбербанка. Об этом шла речь на встрече врио главы Карелии и председателя Северо-Западного отделения Сбербанка России Виктором Вентимилла Алонсо.

Артур Парфенчиков отметил, что показатель инвестклимата станет основным в оценке работы руководства районов. Но для того, чтобы создавать нормальные условия для развития бизнеса, нужно учиться. Учиться должны как предприниматели, так и чиновники всех уровней.

В свою очередь Виктор Вентимилла Алонсо сказал, что Сбербанк готов в короткие сроки разработать отдельную программу обучения для карельских специалистов, разработать новый механизм взаимодействия.

В региональном отделении банка уже составлен список по обучению чиновников и предпринимателей основам развития государственно-частного партнерства, а в Карелии запущена программа образования предпринимателей.

На встрече договорились, что обучающие курсы начнутся сразу для после составления дорожной карты по обучающим программам — к концу 2017 года. Кроме того, Артур Парфенчиков пригласил Сбербанк к участию в работе площадки АСИ «Точка кипения».

Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что Сбербанк — давний партнер Карелии и готов продолжить сотрудничество. Доля Сбербанка на территории региона — более 50%, что важно для развития малого бизнеса. Также банк кредитует покупку жилья и в дальнейшем будет работать на развитие республики.