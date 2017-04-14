Банковское плечо

Стороны договорились реализовывать различные проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона. Один из них – кредитование предприятий, занимающихся переработкой дикорастущих ягод. По словам врио главы Карелии, в республике очень заинтересованы в продвижении карельских соков, морсов и джемов.

— У нас в районе одного процента только отрабатываются дикоросы. И в то же время наша северная карельская ягода — самая полезная, насыщена питательными веществами. Конечно, мы все это должны продвигать в интересах всего населения страны, — заявил Артур Парфенчиков.

— Я воспринимаю подписание этого договора как дополнительный импульс для того, чтобы еще более активно развивать сотрудничество, поддерживать малый и средний бизнес, розничное кредитование, корпоративный сектор. Развивать те проекты, которые нужны республике, — отметил Дмитрий Ананьев. — В Карелии много тем, которые требуют банковского обслуживания, поддержки, банковского плеча.

Петрозаводский филиал банка «Возрождение» работает 22 года. В Карелии у банка более 30 тысяч клиентов. Практически каждый восьмой житель республики кредитуется или получает иные услуги в «Возрождении».

— Поддержка малого и среднего бизнеса, его доступное и качественное кредитование. И, конечно, это качественное обслуживание населения в сфере банковских услуг. Вот это две фундаментальные задачи, которые мы с вами, надеюсь, очень серьезно продвинем, — подчеркнул врио главы Карелии.