Артур Парфенчиков внес в Заксобрание пакет предложений о поддержке бизнеса

Первая часть пакета предложений о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса внесена на рассмотрение карельских парламентариев. Об этом Артур Парфенчиков написал на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«Расширен перечень направлений поддержки, на которые смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса в Карелии. Поддержку предпринимателям за счет средств бюджета республики предлагается оказывать также в области добровольной сертификации продукции, создания объектов размещения, предназначенных для проживания туристов, строительства и реконструкции объектов придорожного сервиса, в области пищевой промышленности. Кроме того, в случае принятия законопроекта, бизнесу будет оказываться помощь в части технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и компенсации затрат на электроэнергию. Предполагается и имущественная поддержка предпринимателей. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать невостребованные объекты госимущества в Карелии не только в аренду, но и в безвозмездное пользование», говорится в сообщении.

Напомним, что большой пакет законопроектов по поддержке малого и среднего бизнеса подготовило региональное Минэкономразвития по поручению главы Карелии, и в январе этого года их представили на заседании правительства.