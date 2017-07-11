Артур Парфенчиков: «Цифровая РЭС — честь для Карелии»

«Россети» вложат 6 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Карелии. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин подписали соглашение накануне во время визита правительственной делегации на остров Валаам.

Сегодня Артур Парфенчиков рассказал, какие возможности даст это соглашение.

— Безусловно, это серьезный шаг в развитии надежности, эффективности нашей энергетической системы. Эти деньги пойдут на развитие энергетики, на замену оборудования, сетей, создания пилотной площадки по «Цифровому району электрических сетей». Этот проект будет проходить в пяти регионах. Для нас очень почетно то, что одним из них будет Карелия. Мы договорились о том, что в следующем году такой район электрических сетей, который, по сути дела, меняет саму идеологию управления энергетикой, ее распределением, появится в Олонецком районе. На его территории, по мнению специалистов, есть перспективы роста потребления.

Глава региона подчеркнул, что еще одна важная задача — максимально снизить тарифы для малого и среднего бизнеса. В августе в Петрозаводске пройдет круглый стол с представителями бизнеса.

— Мы четко понимаем, что сегодня нужно зарабатывать не на высоких тарифах, а на высоком потреблении, — добавил Артур Парфенчиков. — Надо мотивировать рост потребления, а это, прежде всего, развитие производств. Нужно, развивая бизнес, давать возможность и развитию энергетики. Дефицит потребления, который мы наблюдаем сейчас в Карелии, это одна из причин высоких тарифов.