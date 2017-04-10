Артур Парфенчиков обратился в антимонопольную службу с жалобой на РЖД

Артур Парфенчиков обратился в ФАС России с письмом, в котором поднял проблему ценовой политики АО «Федеральная грузовая компания» и ОАО «Российские железные дороги».

По мнению врио главы Карелии, из-за дефицита полувагонов в Северо-Западном федеральном округе и высоких цен на их предоставление предприятия горнопромышленного комплекса республики оказываются неконкурентоспособными. Это может нанести вред предприятиям региона и создает предпосылки для роста социальной напряженности.

— Из-за созданного дисбаланса вагонного парка сложилась ситуация, при которой производители щебня Воронежской области и Республики Беларусь получили более выгодные ценовые условия, а производители из Республики Карелия по сути оказались отсечены от рынка, — следует из письма Артура Парфенчикова в ФАС.

Так врио главы Карелии отметил, что отпускная цена щебня в Карелии — 370 рублей за тонну, при этом в Воронежской области — 500 рублей за тонну, а в Беларуси — 450 рублей за тонну. Однако, к тому моменту, когда карельский щебень доезжает до Москвы и Московской области, его цена вырастает в среднем до 1200 рублей за тонну. Для сравнения, конечная цена воронежского щебня — 1050 рублей, белорусского — 1100 рублей.

Ведомство заявило о намерении разобраться в обоснованности такого роста.