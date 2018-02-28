Артур Парфенчиков: Питкяранте нужно работать, чтобы стать ТОСЭРом

Совещание по развитию моногорода Питкяранты провел глава Карелии Артур Парфенчиков. Обсуждали вопрос присвоения городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.

— Питкяранта имеет выгодное географическое положение: близко Петербург, Валаам, Ладожские шхеры, — сказал глава Карелии. — Есть дороги, уникальные живописные природные ландшафты. Ладожские шхеры — визитная карточка. Надо использовать эти преимущества для развития. Нужно работать над возможностью стать территорией опережающего социально-экономического развития. Кондопога стала таким городом, это сразу оживило интерес инвесторов.

Заявку на статус ТОСЭРа Питкяранта уже составила и подала в Министерство экономического развития Карелии. В нее были включены три резидента с инвестиционными проектами. Питкярантское СМУ предложило строительство бетонного завода, организацию цеха по выпуску железобетонных изделий и строительство линии по выпуску газобетонных блоков. Предприятие планирует создать 26 рабочих мест. Запланированная сумма инвестиций — 95 миллионов рублей. Еще один проект — строительство и организация цеха по деревообработке и линии по выпуску столярных изделий. Это позволит создать 20 рабочих мест, запланированная сумма инвестиций — 72 миллиона рублей. Торгово-производственное объединение «Питкяранта» создало проект многофункционального туристического комплекса «Белые мосты». Планируется создать 84 рабочих места, сумма инвестиций — миллиард 250 миллионов рублей.

— Мы ищем дополнительных инвесторов, проводим встречи, — сказал глава администрации Питкяранты Станислав Карповский. — Планируется еще несколько проектов: «Л-транс» — по оказанию транспортных услуг, «Автодороги Питкяранты» — по ремонту и обслуживанию дорог, «Питкярантский хлеб» — по открытию линии по выпуску кваса, лимонадов и джемов. Есть потенциальный инвестор для создания рыбоперерабатывающего завода. Обсуждается территориальный вопрос. Есть предприятие, которое предложило построить лакокрасочные изделия.

Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов одобрил работу местной администрации и подчеркнул, что новых инвесторов нужно внести в заявку.

— Заявка не получает поддержки, потому что в ней мало резидентов, — сказал Родионов. — Мы услышали, что есть дополнительные резиденты. Нужно как можно скорее провести встречи с ними и в течение месяца добавить в заявку.