Артур Парфенчиков обсудил с Ириной Мирошник продвижение местной продукции

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник. Глава карельской столицы рассказала об итогах 2017 года и планах на будущий год.

В частности, разговор зашел о развитии местного рынка. Артур Парфенчиков отметил, что в Петрозаводске слишком много федеральных сетей, и это мешает продвигать местную продукцию.

— По закону в городе должно быть 25% федеральных сетей, — сказал глава региона. – В Петрозаводске, по моим данным, больше 70%. Понятно, что мы не можем просто вытеснить федеральные сети, но мы должны соблюдать закон, в том числе антимонопольный. Такая ситуация не дает торговать местным предпринимателям.

Ирина Мирошник согласилась с его точкой зрения. По ее словам, обилие федеральных сетей стало одним из препятствий для создания муниципального рынка в Петрозаводске.

— Мы бы хотели, чтобы уличная торговля была цивилизованной, в том числе с предоставлением бесплатных торговых мест пенсионерам. Но у нас действительно слишком много сетей, они просто все заполонили.

Глава Карелии порекомендовал экономическому отделу мэрии более плотно работать по этому вопросу с Минэкономразвития Карелии.