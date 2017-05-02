Артур Парфенчиков упростил правила торговли на улицах

Врио главы Карелии подписал давно ожидаемое предпринимателями и жителями республики постановление «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики Карелия».
— Очень важно, чтобы предприниматели и простые жители, вырастившие продукцию на своих приусадебных участках, смогли без лишних сложностей ее реализовать, — отметил Артур Парфенчиков. – Это также даст возможность нашим гражданам покупать более дешевые и качественные товары местных производителей.
Это постановление упрощает порядок размещения торговых прилавков на улицах для малых предпринимателей и фермеров. Так, в нем прописано, что объекты могут размещаться как на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых в аренду, так и без предоставления земельного участка и установления сервитута на основании договора аренды муниципального имущества.
Как пояснил вице-премьер правительства Юрий Савельев, заключенные ранее договоры аренды будут действовать до окончания срока их действия. Он также отметил, что муниципалитетам необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать объекты муниципального имущества, которые могут быть переданы в аренду торговцам. Это могут быть стандартизированные торговые места, торговые ряды, киоски и павильоны.
— Конечно, места торговли следует создавать с учетом единого стиля оформления, как это сделано в других субъектах РФ. Главное, чтобы у всех органов местного самоуправления была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на подведомственной им территории. Причем условия аренды торгового места будут гибкими. Можно будет арендовать его на срок от одного-двух дней до нескольких месяцев, но не более двух лет, — подчеркнул Юрий Савельев.
В ближайшие планах Правительства Карелии — проведение совещания с органами местного самоуправления для решения всех возникающих технических вопросов, а также встречи с предпринимателями и фермерами для разъяснения тонкостей документа.
Председатель союза промышленников и предпринимателей Петрозаводска Сергей Авишев
Всё это сделано для того, чтобы уйти от старой системы минирынков и привести в порядок нестационарную торговлю.
Постановление давно ожидалось. То, что они принято и наконец утвержден четкий и понятный порядок развития нестационарной торговли, очень важно для предпринимателей. Теперь понятно, как получить разрешение на ведение торговли, как заключить договор аренды участка, как согласовывать товарный ассортимент.
У муниципальной власти теперь нет возможности отказать предпринимателю, если он действует в соответствии со схемой и действующим законом. Нет никаких лазеек, чтобы предпринимателя, например, по срокам волокитить.
Кроме того, не будет никакой незаконной торговли, представляющей собой конкуренцию. Я как руководитель союза промышленников и предпринимателей этот вопрос поднимал несколько лет. То, что врио главы подписал постановление, очень важно для предпринимательского сообщества. Мы уходим от разговоров и приходит к реальным действиям.