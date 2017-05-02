Артур Парфенчиков упростил правила торговли на улицах

Врио главы Карелии подписал давно ожидаемое предпринимателями и жителями республики постановление «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики Карелия».

— Очень важно, чтобы предприниматели и простые жители, вырастившие продукцию на своих приусадебных участках, смогли без лишних сложностей ее реализовать, — отметил Артур Парфенчиков. – Это также даст возможность нашим гражданам покупать более дешевые и качественные товары местных производителей.

Это постановление упрощает порядок размещения торговых прилавков на улицах для малых предпринимателей и фермеров. Так, в нем прописано, что объекты могут размещаться как на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых в аренду, так и без предоставления земельного участка и установления сервитута на основании договора аренды муниципального имущества.

Как пояснил вице-премьер правительства Юрий Савельев, заключенные ранее договоры аренды будут действовать до окончания срока их действия. Он также отметил, что муниципалитетам необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать объекты муниципального имущества, которые могут быть переданы в аренду торговцам. Это могут быть стандартизированные торговые места, торговые ряды, киоски и павильоны.

— Конечно, места торговли следует создавать с учетом единого стиля оформления, как это сделано в других субъектах РФ. Главное, чтобы у всех органов местного самоуправления была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на подведомственной им территории. Причем условия аренды торгового места будут гибкими. Можно будет арендовать его на срок от одного-двух дней до нескольких месяцев, но не более двух лет, — подчеркнул Юрий Савельев.

В ближайшие планах Правительства Карелии — проведение совещания с органами местного самоуправления для решения всех возникающих технических вопросов, а также встречи с предпринимателями и фермерами для разъяснения тонкостей документа.