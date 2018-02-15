Антимонопольная служба Карелии выявила картельный сговор поставщиков детского питания

Карельское УФАС России выявило признаки картельного сговора в действиях шести коммерческих организаций-поставщиков детского питания.

По данным УФАС Карелии, сговор действовал с 2015 по 2017 год. За это время учреждения здравоохранения Карелии провели 51 электронный аукцион на поставку детского питания. Общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов составила более 74,2 миллиона рублей.

По мнению контрольного органа, имеются достаточные основания полагать, что соглашения между участниками торгов позволили им выигрывать подавляющее большинство аукционов с минимальным снижением цены — от 0,5 до 1,5% начальной цены контрактов.

По данным фактам управлением возбуждено антимонопольное дело в отношении 6 компаний: ООО «Мегаторг плюс» (г. Петрозаводск), ИП Андреев С.В. (г. Петрозаводск), ООО «Все для Ваших детей» ( г. Петрозаводск), ООО «Онежснаб» (г. Петрозаводск), ООО «Детские программы» (г. Петрозаводск), ООО «Петроторг» (г. Петрозаводск).