«Алмазна сыплется гора…»

— Ну наконец-то наши журналисты приехали! — смеется гендиректор ООО «Норд Гидро — Белый порог» Алексей Виноградов. Пропагандист возрождения российской гидроэнергетики рассказывает, что за прошедший год на стройплощадку несколько раз приезжали китайские телекомпании, а российские журналисты — не частые гости, разве что на торжественной закладке капсулы год назад было много прессы.

Китайцы живо интересуются стройкой потому, что они — одни из инвесторов. Деньги в акционерный капитал проекта предоставили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская государственная энергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК». Она имеет большой опыт строительства высоковольтных линий в Китае и за его пределами. Белопорожские ГЭС — первый проект, в котором компания Поднебесной выступает не только как инвестор, но и как субподрядчик.

Общая сумма инвестиций в станции — 11,8 миллиарда рублей. Строительство обеих ГЭС финансируют через Новый банк развития БРИКС. Этот кредитный институт создали в позапрошлом году, и карельский проект стал первым в России, чье финансирование одобрил его совет директоров. Гарантийное обеспечение проекта — 50% от суммы кредита — в рамках проекта предоставила Федеральная корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства. При объеме кредита в 8 миллиардов рублей размер гарантии корпорации — около 4 миллиардов рублей.

Каскад Кемских ГЭС — это Юшкозерская гидроэлектростанция, строящаяся Белопорожская, а также Кривопорожская, Подужемская и Путкинская станции.

Суммарная действующая мощность каскада — 330 мегаватт. Строительство комплекса велось в 1962—1999 годах, в 1999 году на последней ступени — Белопорожская ГЭС — стройку заморозили.

Сегодня работы по возведению новой станции идут полным ходом. 16 фур только что привезли из Сызрани очередную партию оборудования с завода «Тяжмаш». Монтажом и строительством занимаются компания ООО «Норд Гидро − Белый Порог» совместно с генеральным подрядчиком стройки — АО «Карелстроймеханизация».

— Везде, где только можно, мы стараемся использовать российское оборудование, — сказал Алексей Виноградов.

Гидроэнергетик рассказал, что за рубежом малые турбины много кто производит: Австрия, Чехия, Китай… С российским производителем удалось достичь конкурентного предложения. Хотя с монополистами трудно договариваться. Тем не менее генераторы закуплены в Санкт-Петербурге у компании «Русэлпром», гидромеханическое оборудование поставила компания «Мастэнерго», тоже из Северной столицы.

В одну вахту, которая длится две недели, на объекте работают около 250 человек: рабочих, инженеров, водителей, механизаторов и поваров. Для рабочих ГЭС — это в основном специалисты из Карелии — построен жилой городок с баней, спортзалом, спутниковым телевидением и Wi-Fi. Цены в столовой — практически по себестоимости.

Алексей Виноградов рассказывает, что сегодня Карелия производит примерно 60 процентов собственной энергии. Станции, которые построят на реке Кемь, снизят объем дефицита примерно на пять процентов. Компания «Норд Гидро» готова возводить в Карелии новые ГЭС. Если в Финляндии, например, уже нет мест, где можно построить станцию мощностью более 100 киловатт, то, по словам Виноградова, у республики огромный потенциал для развития как гидроэнергетики, так и ветроэнергетики.

— Сейчас мы обсуждаем с китайцами строительство ветропарка на 60 мегаватт. В настоящее время ищем площадку, наиболее подходящую по ветру. Сделали все предварительные расчеты. Ведем переговоры как с компанией «Росатом», так и с Российским фондом прямых инвестиций. Пытаемся сложить этот проект, и этот ветропарк был бы условно неким продолжением каскада Кемских ГЭС и, соответственно, позволил бы достроить проект: вместо 130 мегаватт ГЭС мы построим 50 мегаватт гидроэнергии и 60 — ветровой, — говорит Алексей Виноградов.

Гендиректор «Норд Гидро — Белый порог» уверен: в республике быстрой воды и сильного «эффективного» ветра достаточно, чтобы строить и окупать станции. Это все проверено научно. Берег Белого моря таит в себе огромнейший потенциал экологической энергии, которую можно преобразовать в электричество, а оно в свою очередь даст свет и тепло в дома сел и деревень республики, даст работу людям.

Но не все этого хотят.

Виноградов привел несколько примеров «сопротивления». Несколько лет назад компания попыталась проанализировать вероятность постройки морской станции на Белом море в пойме реки Кемь, потратила на изучение вопроса полгода, и выяснилось, что местным жителям станция не нужна.

— Это был бы самый простой объект на 25 мегаватт. Уперлись в мнение местного населения и реально сдались, потому что тяжело. Десять домов, которые стоят в пойме реки Кемь, стали проблемой, — сказал Алексей Виноградов.

Он пояснил, что изначально в советское время людей из старых домов переселили, они получили квартиры, потом развалился Советский Союз. Получилось, у них остались и квартиры, и дома.

— Теперь они говорят: «Нет. Наши дома, вы нас опять переселяйте». Ну с этим мы бороться не стали. Нужно это все у них выкупать, а это все длинная и тяжелая история… Мы от проекта отказались, — рассказал Виноградов.

Еще один реальный и простой проект — строительство ГЭС на реке Шуя. Станция на 10 мегаватт. И снова беспросветная проблема — земля принадлежит Минобороны. Для станции нужно всего 2% «оборонной» земли, но военные отказывают: «Нет и все, это стратегическая территория».

— Весь вопрос, что ГЭС — это пять лет. От начала и до конца. Если ты делаешь первые шаги, то ты должен понимать, что ты до результата дойдешь. И лучше выбрать проект, в котором ты реально дойдешь до результата, чем ты потратишь силу и деньги и ничего не сделаешь, — подводит итог Алексей Виноградов.

Вопрос сохранения экологии территорий, где строятся ГЭС, — принципиально на первом месте для «Норд Гидро». Объекты не начнут строить если люди против, если общественные слушания не будут успешны.

Алексей Виноградов рассказал, что как только обнародовали проект строительства ГЭС на Кеми, сразу забили тревогу финские эксперты-экологи и специалисты культуры: рядом со стройкой традиционная деревня Панозеро, объект культурного наследия, по первоначальному советскому проекту попадавшая в зону затопления. И пришлось документально объяснять, что она останется нетронутой стройкой: мощность станции снизили по сравнению с первоначальными планами, соответственно, уменьшилась и зона затопления.

Гидроэнергетик также рассказал, что компания старается реализовывать проекты, которые создают для жителей минимальную нагрузку на тариф. Он считает, что такой бизнес должен быть оправдан не только экономически, но и социально. Проекты, реализуемые с передачей электроэнергии на оптовый рынок, для жителей Карелии создают минимальную тарифную нагрузку. Компания «Норд Гидро» нацелена строить более крупные объекты, которые принесут инвестиции в регион, дадут рабочие места и не дадут увеличить тариф, кроме того, в отдаленных населенных пунктах, изолированных от единой энергосистемы, ГЭС — единственное решение энергопроблем, считает Виноградов.

Например, поселок Реболы, где возможно построить гидроэлектростанцию мощностью порядка 500-600 киловатт. Это полностью обеспечит поселок электроэнергией. В 2014 году там были проведены исследования по программе Евросоюза, и специалисты выдали положительное заключение по строительству станции.

— Это даст стимул людям что-то там производить, реально туда что-то поставить. Какую-нибудь качественную деревообработку, какие-нибудь теплицы, и вот тогда жизнь возродится. Это вообще идеально, построить ГЭС в изолированных территориях… В перспективе гидроэнергетика все равно эффективнее, что бы мы в Карелии ни строили. С точки зрения будущего, более эффективного проекта для жителей Карелии пока в природе не придумали, — считает гидроэнергетик.

Разумный срок службы ГЭС — от 50 до 100 лет.

Построить на севере Карелии ГЭС – идея старая. Впервые о проекте заговорили в конце восьмидесятых годов, после чего он прошел бюрократическую цепочку согласований. Только к 1993 году идею начали воплощать: подрядчиком стала «дочка» РАО ЕЭС «Севгидрострой».

За шесть лет в строительство вложили несколько десятков миллионов рублей, однако работы серьезно отставали от графика. В конце девяностых российская экономика в очередной раз нащупала дно, и в 1999-м строительство решили заморозить. АО «Севгидрострой» объявило о банкротстве и ликвидировалось.

Возродили проект несколько лет назад, и ответственной за его реализацию на этот раз стала петербургская компания «Норд Гидро». Последние годы карельские власти искали финансовую поддержку. И нашли ее на международном уровне: на горизонте появились помощники из Поднебесной…

Существующие в Карелии малые ГЭС имеют мощности в пределах одного-пяти мегаватт. Мощность всего Кемского каскада, включающего пять крупных станций, достигает 330 мегаватт. Белопорожские ГЭС построят в 2019 году, мощность каждой станции — 24,9 мегаватт. Они смогут обеспечивать сравнительно недорогой электроэнергией не только тысячи жителей республики, но и десятки промышленных предприятий, в том числе частично Костомукшский ГОК. Гидроэнергетика экологически безопасна, что для севера Карелии – региона туристического – тоже немаловажно.

Посетивший стройку недавно избранный глава Карелии сказал, что правительство республики поддерживает проекты «Норд Гидро» и готово содействовать их реализации.

− Проект Белопорожских ГЭС – это хорошая школа и колоссальный опыт. Мы получили очень серьезный международный имидж, в том числе благодаря нашим китайским партнерам. Приятно, что этот проект также реализует карельская организация «КСМ», − отметил Артур Парфенчиков.

Кстати, руководитель региона предложил привозить на стройку туристов. А почему бы нет? Не часто в стране можно увидеть, как возводят ГЭС. А если быть совсем точным, сейчас в России строят два комплекса малых гидроэлектростанций: один — в Карачаево-Черкесии, второй — на реке Кемь в Карелии.