Малому бизнесу начнут выдавать кредиты под 9,75% годовых

Микрофинансовую организацию при Гарантийном фонде, которая будет давать займы малым и средним бизнесменам, планируют создать в первом полугодии 2017. Займы начнут выдавать с осени этого года на срок до 36 месяцев. Сумма кредитов до 3 миллионов рублей, Изначально планировалось выдавать кредиты под 10% годовых, однако из-за снижения ключевой ставки, проценты снизили до 9,75% годовых.

Выдавать кредиты МФО будет из средств карельской и российской казны. При этом действуют льготные условия финансирования: в этом году 7% капитала МФО поступят из бюджета Карелии, а 93% — из федеральной казны. Капитал МФО на этот год — 40 миллионов рублей, таким образом поддержку могут получить не менее 13 предпринимателей.