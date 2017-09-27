22 новых газопровода появятся в Карелии

В Карелии появятся 22 новых газопровода появятся. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

26 сентября в Москве председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Они обсудили газификацию региона. По состоянию на 1 января 2017 года ее уровень составил 6,6%.

Для продолжения этой работы в 2017 году компания «Газпром» выделила 1миллиард рублей. На эти деньги уже завершено строительство двух межпоселковых газопроводов в Олонецком районе. Ведется проектирование газопровода-отвода «Волхов − Сегежа − Костомукша» для газификации Медвежьегорского, Сегежского районов и Костомукши.

Также разрабатывается проектная документация для сооружения трех газопроводов-отводов, трех газораспределительных станций и 13 газопроводов в Питкярантском, Лахденпохском и Сортавальском районах, а также пяти газопроводов − в Пудожском.