21 миллион рассчитывает получить мэрия Петрозаводска за наружную рекламу

В 2017 году городской бюджет рассчитывают пополниться на 21 миллион за счет аренды рекламных мест. С конца прошлого года рабочая группа разрабатывает текст нового положения, которое среди прочего будет регулировать стоимость размещения рекламы на щитах и билбордах.

Напомним, представители рекламного бизнеса отнеслись к очередной редакции положения не слишком хорошо: они заявили, что новые расценки похоронят рынок наружной рекламы. На прошлой неделе предприниматели представили в мэрию свои предложения по изменению текста документа.

Горадминистрация пошла навстречу бизнесу и согласилась с частью предложений.

— В частности, мэрия согласилась, чтобы начальная ставка по арендной плане начиналась не от прожиточного минимума, а от МРОТа, — пояснил председатель рабочей группы, вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев. — Такая схема будет понятнее: МРОТ в прошлом году менялся всего два раза. А прожиточный минимум – это единица гораздо более динамичная и непонятная. Мы ведь можем ставки поставить каике угодно, хоть самые высокие. Но если бизнес не в состоянии будет платить, никто не выйдет на аукционы, и неизвестно, когда бюджет начнет получать деньги. Поэтому важно найти компромисс с основными игроками рекламного бизнеса.

Текст нового положения планируют доработать на этой неделе, после экспертизы его предложат на рассмотрение на сессии Петросовета в марте.