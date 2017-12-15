Жители аварийных домов Кеми получат 29 новых квартир до конца года

Новый 8-квартирный дом для переселенцев из аварийного жилья достраивается в Кеми. Сейчас идет отделка квартир и местные власти рассчитывают, что новоселье здесь будут справлять еще до Нового года.

Строящееся жилье сегодня осмотрел глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Кемь.

Квартира в новом доме. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Артур Парфенчиков в строящемся доме для переселенцев из аварийного жилья. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Артур Парфенчиков в строящемся доме для переселенцев из аварийного жилья. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Помимо этого, еще 21 квартира для кемчан будет приобретена в декабря в Петрозаводске. Жилье покупается на Древлянке в ЖК «Скандинавия».

Напомним, что программа расселения будет действовать в Карелии и в следующем году. На строительство жилья для переселенцев из домов, которые получили статус аварийных до 2012 года, но не попали в программу расселения, из федерального бюджета будет выделено 800 миллионов рублей. Еще 130 миллионов вложит республиканский бюджет.