Забор вокруг здания Епархии на набережной Петрозаводска снесут

Поводом для обсуждения ситуации с забором вокруг здания стали обращения граждан. По общему мнению, забор портит внешний вид территории, являющейся местом отдыха горожан и гостей города.

В настоящее время здание бывшей глазной больницы, являющееся объектом культурного наследия, передано Епархии в собственность на законных основаниях. Как отметил председатель Госкомитета Карелии по управлению имуществом и организации закупок Дмитрий Родионов, помимо здания в распоряжении у Епархии есть также две земельных участка в этом месте.

— Один из них предоставлен для безвозмездного пользования здания, второй – для строительства Храма, — отметил руководитель комитета.

Как сообщила Татьяна Лоймоева, в планах Епархии остается строительство церкви — Храма всех Карельских святых. Однако в связи с тем, что сроки реализации проекта сдвигаются, участники совещания пришли к выводу, что необходимо привести территорию Епархии на набережной в надлежащий вид, а именно снести забор.

— В рамках правового поля нужно выработать совместное осмысленное решение, которое бы устроило все стороны, — отметил Артур Парфенчиков. – Не исключая планов по строительству Храма, в чем мы, безусловно, поддерживаем Епархию, предлагаю подписать сторонам соглашение о приведении территории вокруг здания в порядок. Есть необходимость демонтировать ограждение в срок до 1 августа.

Предложение Артура Парфенчикова поддержали все участники встречи. В ближайшее время Соглашение будет подписано.