В Карелии произошло ДТП со смертельным исходом

ДТП с участием пешехода и двух седельных тягачей с полуприцепами произошло на 379-м километре автодороги Р-21 «Кола», в трех километрах за пгт Пряжа, сообщает сайт dtpptz.ru
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ДТП произошло в тёмное время суток вне населенного пункта.
— Фура в кювете, но не перевернутая. На правой обочине лежит человек, — рассказал читатель сайта Александр Панкратьев.
ГУ МЧС по РК сообщает о наезде на пешехода с последующим столкновением двух автомобилей. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб пешеход.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.