В Карелии открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина

Руководителями, сопредседателями, штаба стали ректор ПетрГУ Анатолий Воронин и директор музея Изобразительных искусств Наталья Вавилова.

По словам Анатолия Воронина, региональный штаб поддержки Владимира Путина объединил людей из совершенно разных сфер: волонтеров, ветеранов, общественников ОНФ, студенчество, представителей партии “Единая Россия”. “Люди объединились, чтобы поддержать лидера страны, его программу. Мы готовы работать с жителями нашего края, рассказывая о достижениях и результатах политики Владимира Путина, объясняя и вместе обсуждая перспективы и стратегию развития нашей страны”, — отметил Анатолий Воронин.

“Владимир Путин — лидер которым Россия может гордиться”, — считает Наталья Вавилова и добавляет, что трижды встречалась с Президентом:

— В первый раз мы виделись у нас в музее, и меня поразило, насколько внимателен был Владимир Владимирович ко всем окружающим. Позже я неоднократно присутствовала на заседаниях Общественной палаты России и видела, как Президент участвует в решении общественно-политических вопросов. Я глубоко уважаю Владимира Владимировича прежде всего за тот авторитет, который имеет сегодня Россия на международной арене. При этом, занимаясь глобальными стратегическими вопросами развития страны, наш президент уделяет особое социальной проблематике — он знает, как непросто сегодня живут люди. Речь о здравоохранении, об образовании. А также о культуре. Я бы хотела отдельно подчеркнуть, что именно при Владимире Владимировиче вопросы сохранения и развития культуры были подняты на достойный уровень, и в этой сфере начали приниматься взвешенные и компетентные решения.

Избирательный штаб кандидата Владимира Путина работает ежедневно с 10 до 19 часов. Контактный телефон: 44-50-52. Обратиться сюда может любой желающий.

Напомним также, что в эти дни в торговых центрах Петрозаводска в специально оборудованных местах продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ. Уже собрано и сдано в Центральный избирательный штаб кандидата в Москве свыше 13000 подписей. Всего по закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку 300 тысяч подписей. Подписные листы, первый финансовый отчёт и ещё ряд документов должны быть сданы в российский Центризбирком на проверку не позднее 31 января.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.