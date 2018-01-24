Товары под брендом «Сделано в Карелии» будут продаваться в Китае

Официальная делегация во главе с постоянным представителем республики при президенте РФ Владимиром Тимофеевым во время визита в китайскую провинцию Фуцзянь встретилась с заместителем директора корпорации торговых сетей «Юнхуэй».

По итогам встречи решено определить рабочую группу по подготовке пищевого фестиваля Республики Карелии в ста магазинах супермаркета «Юнхуэй», в рамках которого покупатели проголосуют и выберут продукцию карельских производителей, пользующуюся наибольшим спросом. Самые популярные товары под брендом «Сделано в Карелии» поступят на прилавки порядка семисот магазинов торговой компании «Юнхуэй».

Замдиректора торговой сети господин Джан отметил, что на сегодняшний день в магазины сети из России поступают только подсолнечное масло и мука.

Справка. Торговая сеть «Юнхуэй» — крупное торговое предприятие по реализации продукции сельского хозяйства, активно работает с фондовой биржей, имеет базы для закупок товаров и продвижения фирмы на мировом рынке в более 30 странах мира.