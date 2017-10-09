Суд признал полуразрушенную котельную в Пудоже муниципальной собственностью

Аварийная котельная № 1 в Пудоже признана судом муниципальной собственностью, и теперь ее можно будет восстановить за бюджетный счет. Пудожский суд удовлетворил соответствующий иск, который подала администрация города.

Напомним, котельная № 1 признана аварийной из-за угрозы разрушения стен, однако она имеет большое значение для жителей города, поскольку отапливает местную баню. На совещании, проведенном при участии руководства Минстроя Карелии в Пудоже, которое прошло в конце августа, было решено изыскать возможности для реконструкции котельной, однако для того, чтобы тратить на это деньги, нужно было решить вопрос с собственностью аварийного здания.