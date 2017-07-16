Смертельное ДТП произошло сегодня в Петрозаводске

По данным ГИБДД Карелии, ДТП случилось сегодня в 9-24 утра. 27 — летний водитель Ауди А6, двигаясь по Комсомольскому проспекту в районе дома 9, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль врезался в опору уличного освещения. На месте ДТП погиб 28 — летний пассажир автомобиля, который находился на переднем пассажирском месте.

Смертельное ДТП на Комсомольском проспекте. Фото: Управление ГИБДД Карелии Смертельное ДТП на Комсомольском проспекте. Фото: Управление ГИБДД Карелии

Сам водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо». На ней видно, что автомобиль двигался с явным превышением скорости.