Следствие потребовало арестовать замначальника отдела автодорнадзора на 2 месяца

Как сообщает наш корреспондент из зала суда, следствие считает, что заместитель начальника отдела УГАДН по Карелии Евгений Шелковников, который прописан в Санкт-Петербурге, проживает в Петрозаводске не по месту регистрации и тем самым нарушает миграционное законодательство.

Также, по данным следствия, Шелковников подозревается в получении взяток в крупном размере по предварительному сговору. По данным следствия, он дважды брал вознаграждения от предпринимателей в обмен на освобождение от ответственности. По словам обвинения, получение таких «благодарностей» носило системный характер.

Представители Следкома ходатайствуют о заключении Шелковникова под арест на срок до 23 марта.

Напомним, Евгений Шелковников и заместитель начальника УГАДН РФ по Карелии Денис Краснопевцев были задержаны по подозрению в поучении взятки. По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за не привлечение организации-перевозчика к административной ответственности за выявленные на стационарном посту весового контроля нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и за беспрепятственный выпуск со специализированной стоянки задержанных машин, которые перевозили алкоголь.

Сам Шелковников показания давать отказался, а с ходатайством не согласился и заявил, что у него изъяли все деньги и он является единственным кормильцем в семье, поскольку его жена не работает с 2014 года.