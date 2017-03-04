Склонную к бродяжничеству несовершеннолетнюю разыскивают в Карелии

Полиция Кондопожского района разыскивает 14-летнюю Александру Дерягину. Несовершеннолетняя пропала 1 марта. Как сообщили в МВД, пропавшая раньше не раз сбегала из дома и склонна к бродяжничеству. Она может находиться в общественных местах, подъездах домов, заброшенных зданиях, на чердаках или в подвалах.

Пропавшая среднего телосложения, рост 165 сантиметров. Была одета в черную шапку, темно-синюю куртку и такого же цвета толстовку, джинсы. На ногах — темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александры Дерягиной или об обстоятельствах ее исчезновения, просят звонить по телефонам 8-814-51-20902, 8-921-620-19-92, 8-953-544-27-69 или 02.