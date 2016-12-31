Родственники погибшего в ДТП ищут очевидцев аварии

Супруга мужчины, погибшего в ДТП, которое произошло 29 декабря в Медвежьегорском районе на трассе «Кола», ищет очевидцев трагедии. Напомним, в на дороге столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» и кроссовер «Хёндай».

По версии ГИБДД, водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу движения. В результате он погиб, а два пассажира «Хёндая» получили травмы. Однако родственники не согласны с выводами ГИБДД и просят очевидцев аварии откликнуться. С этой просьбой к нам в редакцию обратилась супруга погибшего Любовь Алексеевна. Телефон 8-999-255-33-86