Плата за отопление и горячую воду у некоторых петрозаводчан выросла в полтора раза

Сразу несколько петрозаводчан обратились в нашу редакцию с жалобами на счета за тепло и горячую воду. Январские цифры оказались в полтора раза больше декабрьских. К примеру, у жительницы дома № 30 на Лососинском шоссе сумма за тепло увеличилась сразу на тысячу рублей и вместо двух тысяч счет пришел уже на три тысячи.

В ТГК-1 объяснили увеличение счетов тем, что с января начал действовать повышающий коэффициент для домов, не оборудованных общедомовыми счетчиками на воду или тепло. Таким образом, если в доме нет счетчика на тепло, платить придется в полтора раза больше за отопление, если нет общего счетчика и на водопроводе, то горячая вода также может вылиться «в копеечку».

При этом, как уточняют в ТГК-1, в соответствии с федеральной нормой, на повышающий коэффициент льгота не распространяется, поэтому начислять его будут в полном объеме даже тем, кто имеет право на скидку.

Предупреждения о введении повышающего коэффициента, по информации ТГК-1, рассылались с помощью информационных листков в подъездах домов, а непосредственно сами жители получили разъяснения вместе с квитанциями за январь. О введении повышающего коэффициента были еще за полгода уведомлены и управляющие компании.

Избавиться от начисления повышающего коэффициента довольно просто. Нужно установить общедомовые приборы учета горячей воды и тепла.