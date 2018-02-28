Писатель Мариэтта Чудакова проведет в Петрозаводске две лекции на историческую тему

Мариэтта Чудакова — профессор Литературного института, доктор наук, член Европейской академии, ученый, писатель и просветитель. Основная сфера ее исследовательских интересов — история русской литературы и жизни советского периода. Правда, слушателям, собравшимся в зале «Северной», Мариэтта Чудакова пояснила, что слово «советский» она старается исключить из практики употребления, поскольку, по ее мнению, в нашей стране власть никогда не принадлежала Советам, а только управляющей государством партии.

Тема ее лекции была революционной: «Чего мы не знаем о 1917 и 1918 годах». Вместе с Мариэттой Чудаковой в Петрозаводск приехал Вадим Жук — актер, сценарист и поэт. По словам Мариэтты Омаровны, он каждый день пишет по стихотворению и является одним из лучших поэтов современной России.

Чудакова проехала едва ли не полстраны, встречаясь с учителями, библиотекарями, старшеклассниками и студентами. Она считает, что человека могут воспитать только книги и познание правды. В планах просветительницы – передача книг в сельские библиотеки Карелии.

Организатор встречи – ассоциация «Свободное слово».