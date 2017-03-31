Новым председателем Карельского союза писателей стал Дмитрий Новиков

Собрание членов общественной организации «Карельский союз писателей» прошло сегодня в здании Национального музея Карелии.

Предыдущему председателю общественной организации народному писателю Карелии Марату Тарасову исполняется в этом году 87 лет, и он решил передать управление союзом в «молодые руки».

— Дмитрий Новиков сейчас котируется как один из лучших писателей-прозаиков России, он активно печатается, а его последний роман «Голомяное пламя» был тепло встречен критиками, — пояснил Марат Тарасов выбор кандидатуры на пост председателя.

По словам самого Дмитрия Новикова, руководство союзом — дело довольно трудное, особенно в условиях отсутствия нормального финансирования, тем не менее он активно работает вместе со столичными издательствами и журналами. В итоге в апреле в Петрозаводске пройдет литературное собрание журнала «Октябрь», на которое съедутся известные российские авторы.

Для справки: Дмитрий Новиков родился в 1966 году. Учился на медицинском факультете, служил на Северном флоте, работал грузчиком, менеджером, занимался бизнесом. Как прозаик дебютировал в интернете, дипломант сетевого литературного конкурса «Арт-Лито» (2000). В 2001 году был принят в Карельский союз писателей. Первая книга «Танго Карельского перешейка» вышла в 2001 году, в 2002 году состоялась первая публикация в журнале «Дружба народов». Произведения Д. Новикова публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Север», «Carelia». Последний на сегодня роман Дмитрия Новикова «Голомяное пламя» вышел в свет в прошлом году тиражом 2000 экземпляров.

Также на собрании в ряды союза был принят молодой поэт Дмитрий Косьмина. Аспирант ПетрГУ, который начал писать стихи еще в школе, к настоящему времени имеет несколько публикаций и сейчас готовит к изданию свою книгу стихов.