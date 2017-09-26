Новый сенатор от Карелии пообещал отстаивать интересы жителей региона

Александр Ракитин, который с 25 сентября был назначен на пост представителя республики в Совете Федерации Федерального собрания, поблагодарил Артура Парфенчикова за доверие и пообещал отстаивать интересы жителей республики.

— Одна из моих главных задач – поддержка и продвижение интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов, — прокомментировал свое назначение Александр Ракитин. Сенатор отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания жителей республики.

— Приложу все свои знания и опыт на благо развития региона, – заявил Александр Ракитин.

Александр Ракитин родился 17 мая 1958 года. До вчерашнего дня Ракитин возглавлял Управление ФСБ России по Западному военному округу. Женат, имеет двоих сыновей.