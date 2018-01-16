Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 16 января

События в Карелии и Петрозаводске глазами телекорреспондентов.

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром