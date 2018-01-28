Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 28 января

Как изменится тариф на электроэнергию для малого и среднего бизнеса, представляем проекты программы «Комфортная городская среда» и другие события за неделю в «больших» новостях телеканала.

 

Без рубрики   /   
Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром