Наталья Вавилова: важно, что мы помним традиции

Директор музея ИЗО и доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Наталья Вавилова приняла участие в праздновании Масленицы, которое проходит сегодня в центре Петрозаводска на набережной в районе проспекта Ленина.

— Прежде всего хочу сказать, что праздник обязательно должен быть у всех граждан нашего города. Мне было очень приятно наблюдать такого общегородское веселье, вчера я была на замечательном Кижском празднике, посмотрела » Гиперборею». Это великолепно! Эти праздники дают возможность прийти с семьей, с детьми, с бабушками, дедушками. Люди общаются друг с другом, сегодня все просят друг у друга прощения, замечательная колонна участников прошла по центру Петрозаводска. Были даже гости из Кондопоги.

Это говорит о том, что у людей есть огромное желание пообщаться, посмотреть, что сделали для них работники культуры, образования, профессиональные художники, создав такие замечательные скульптуры.Такие праздники заряжают людей хорошим настроением, оптимизмом, которые потом выливаются в нашу работу, в наш труд. И это очень важно. И еще очень важно, что мы помним традиции, то, что мы их возродили — это дорогого стоит, — рассказала наталья Вавилова.

Напомним, праздник прощания с зимой в этом году практически совпал с традиционным городским праздником Гиперборея, который прошел накануне. Сегодня утром Масленица стартовала с общегородского шествия и продолжилась традиционным сжиганием чучела Масленицы.