Мэрия Петрозаводска провела последний в этом году аукцион на ямочный ремонт

Электронный аукцион по выбору подрядчика на ямочный ремонт прошел 9 октября. Единственным его участником стала компания «Онегодорстрой», которая до 10 ноября должна будет завершить все работы.

Стоимость контракта 2,5 миллиона рублей. На эти деньги дорожники должны отремонтировать около 2,5 тысячи квадратных метров асфальта.

В администрации Петрозаводска сообщили, что точного списка дорог, где будут проводиться эти работы, пока нет. Известно, что будут отремонтированы ямы на Вытегорском шоссе и ряде центральных улиц Петрозаводска.

Отметим, что предыдущий контракт на ямочный ремонт также выиграла компания «Онегодорстрой». Его стоимость была 5 миллионов рублей.