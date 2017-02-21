Экс-члену карельского правительства продлили арест

Петрозаводский городской суд оставил под арестом экс-главу Государственного контрольного комитета Карелии Виталия Галкина. Как сообщает корреспондент «Республики», бывший чиновник останется под стражей как минимум до 22 апреля. Защита собирается обжаловать решение суда.

Защита просила поместить экс-главу контрольного комитета под домашний арест или отпустить его под залог. Ранее жена арестованного Вероника Галкина сообщала, что может предоставить залог в размере пяти миллионов рублей в случае, если ее мужа отправят под домашний арест. Однако тогда суд счел эти доводы неубедительными.

Напомним, бывшего руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина и его заместителя Алексея Бобылева задержали по подозрению в получении взятки в декабре 2016 года. Накануне стало известно, что Следственный комитет заподозрил бывшего члена правительства в новых коррупционных эпизодах.