«Карелэнергоресурс» сменил генерального директора

Валерий Белошапка с завтрашнего дня приступает к обязанностям генерального директора компании «Карелэнергоресурс», сообщили ИА «Республика» в самой организации.

На этом посту он сменит Александра Евстифеева, который руководил теплоснабжающей организацией всего несколько месяцев.

Отметим, что «Карелэнергоресурс» занимается теплоснабжением в Калевальском, Беломорском, Лоухском, Кемском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, Муезерском и в Суоярвском районах. Учредитель организации — «Корпорация развития Карелии».

Валерий Белошапка был назначен на должность главного судебного пристава Краснодарского края в 2008 году. До этого работал следователем и заместителем прокурора Краснодарского края. Имеет классный чин государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса.