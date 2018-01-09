Кадровые изменения произошли в Минздраве Карелии

На должность заместителя министра, курирующего вопросы финансово-экономической деятельности министерства и подведомственных ему организаций, назначен Роман Савин, сообщает сайт правительства Карелии.
Роман Александрович Савин окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Экономика и управление на предприятии здравоохранения». Предыдущее место его работы – Министерство финансов Российской Федерации.
Начальником управления организации медицинской помощи, исполняющим обязанности первого заместителя министра, назначена Елена Кузьмичева.
Елена Тимофеевна Кузьмичева окончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, работала врачом акушером-гинекологом в Родильном доме им. К.А. Гуткина. В Минздраве Карелии замещала должность начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям, является главным акушером-гинекологом республики.