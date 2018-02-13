Хлебозавод «Сампо» не исключил изменение упаковки вафель после заявления Мирошник

Ирина Мирошник во время посещения продуктового магазина в Петрозаводске обратила внимание главы Карелии на имеющуюся в продаже продукцию Петрозаводского хлебозавода. Она, в частности, рассказала Артуру Парфенчикову о планах по разработке нового логотипа для вафель «Сампо».

Есть мнение, что нарисованный на упаковке дельфин не соответствует названию продукта — в изображении отсутствует региональный компонент. С появлением нового дизайна несоответствия будут устранены, — сообщает пресс-служба мэрии города.

В самом заводе сообщили, что разработка нового дизайна упаковки вафель будет начата после тщательного исследования предпочтений покупателей и замет довольно много времени.

Как выяснилось, раньше вафли «Сампо» назывались «Артек», однако правообладатель этого товарного знака — компания Рот-Фронт — подала иск в арбитражный суд Карелии с требованием возместить ущерб, нанесенный ей петрозаводским хлебозаводом. За использование таких названий, как «Лакомка», «Ромашка» и «Артек» московская компания требовала 15 миллионов рублей. Суд частично согласился с требованиями истцов и обязал петрозаводский завод выплатить правообладателю за использование названия «Артек» 250 тысяч рублей.

После этого вафли «Артек» предприятию пришлось переименовать в «Сампо», поэтому название продукта отсылает не к знаменитому эпосу «Калевала», а к имени самого завода. Изображение дельфина на упаковке появилось из-за того, что предприятие выпускает целую серию вафель. На упаковках «Лимонных» изображен жираф, на «Десертных» — попугай, а дельфин оказался на «Сампо».