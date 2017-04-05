Горожане одобрили все три проекта благоустройства центра Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска прошло общегородское собрание, на котором решалась судьба муниципальных проектов по программе «Комфортная городска среда». Горожане обсуждали три заявки, которые рекомендовала вынести на голосование специальная комиссия.
Первая из них – создание липовой аллеи на Энгельса – набрала 224 голоса «за». Против высказались четыре человека, еще шестеро воздержались. Вторым номером шла установка забора и посадка лип на проспекте Ленина от улицы Энгельса до Онежской набережной. За этот проект высказались 150 человек, трое проголосовали против, 49 человек воздержались.
По третьему проекту – обустройству парка «Ямка» у ОТЗ – возникло больше всего вопросов. За него проголосовали 123 горожанина, 56 человек высказались против, воздержались 26. Возможно, участникам собрания не понравилось, что в рамках благоустройства придется снести 113 из 300 деревьев в парке. Однако в администрации подчеркнули, что эти деревья – аварийные, и их спилят в любом случае.
Таким образом, все три проекта были приняты, их будут реализовывать в 2017 году. Финансирование составит 20 миллионов, выделенных из федерального бюджета.