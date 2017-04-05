Горожане одобрили все три проекта благоустройства центра Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска прошло общегородское собрание, на котором решалась судьба муниципальных проектов по программе «Комфортная городска среда». Горожане обсуждали три заявки, которые рекомендовала вынести на голосование специальная комиссия.

Общегородское собрание по муниципальнм проекам в рамках «Комфортной городской среды». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Общегородское собрание по муниципальнм проекам в рамках «Комфортной городской среды». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Общегородское собрание по муниципальнм проекам в рамках «Комфортной городской среды». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Общегородское собрание по муниципальнм проекам в рамках «Комфортной городской среды». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Первая из них – создание липовой аллеи на Энгельса – набрала 224 голоса «за». Против высказались четыре человека, еще шестеро воздержались. Вторым номером шла установка забора и посадка лип на проспекте Ленина от улицы Энгельса до Онежской набережной. За этот проект высказались 150 человек, трое проголосовали против, 49 человек воздержались.

По третьему проекту – обустройству парка «Ямка» у ОТЗ – возникло больше всего вопросов. За него проголосовали 123 горожанина, 56 человек высказались против, воздержались 26. Возможно, участникам собрания не понравилось, что в рамках благоустройства придется снести 113 из 300 деревьев в парке. Однако в администрации подчеркнули, что эти деревья – аварийные, и их спилят в любом случае.

Таким образом, все три проекта были приняты, их будут реализовывать в 2017 году. Финансирование составит 20 миллионов, выделенных из федерального бюджета.