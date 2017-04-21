Движение по трассе Кола на подъезде к Петрозаводску временно изменят

Управление федеральной магистрали «Кола» информирует, что с 24 апреля изменится схема организации движения на кольцевом пересечении в районе бывшего Силикатного завода. Причина — капитальный ремонт автодороги на подъезде Петрозаводску.

Будет закрыто круговое движение по кольцу: закрыт съезд в сторону деревни Новая Вилга в направлении из Петрозаводска. Со стороны аэропорта «Петрозаводск» и Новой Вилги — в сторону Пряжинского шоссе. Проезд будет организован по объездам согласно временным дорожным знакам и направляющим устройствам.

Администрация трассы просит водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.