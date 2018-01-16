Десятки килограммов продуктов были изъяты у жителей Карелии на границе в новогодние праздники

В новогодние праздники нарушения правил ввоза продуктов в ручной клади и багаже, а также нарушения при ввозе собак и кошек были выявлены на пунктах пропуска «Люття» и «Вяртсиля», сообщает управление Россельхознадзора.

Без сопроводительных документов или с нарушением норм россияне пытались ввезти более 21 килограмма корма для собак, более 12 кг колбасы, 25 кг молочных и мясных продуктов в ассортименте, филе мяса и птицы, сыр, масло сливочное, яйца и другие продукты.

Всего за нарушение правил ввоза составлено 11 административных протоколов.

Еще 9 протоколов составлены в связи с отсутствием в ветеринарном паспорте на провозимых животных отметки о клиническом осмотре в течение 5 дней перед въездом в Россию.

Всем нарушителям придется оплатить штрафы в размере 500 рублей, продукция, запрещенная к ввозу, возвращена на сопредельную территорию.