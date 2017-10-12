41-летняя женщина без вести пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Наталью Ларионову 1976 года рождения. 27 сентября она ушла из дома по улице Фролова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 174 сантиметра.

Была одета: черная удлиненная куртка, черные брюки, черная обувь.

При себе имела черную спортивную сумку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: (8-814-2) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).