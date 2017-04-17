Субботники в Петрозаводске начнутся с уборки воинских мемориалов

Как рассказала Ирина Мирошник, старт всероссийской акции по уборке городов и поселков произойдет 29 апреля.

— Но мы с коллегами только что обсуждали — если погодные условия к 22 апреля уже будут подобающими, то экологическую акцию администрация проведет уже в ближайшую субботу, в первую очередь в местах, связанных с Великой Отечественной войной. Эти территории в первую очередь будем приводить в порядок, — сказала Ирина Мирошник.

Напомним, что в пятницу врио главы Карелии в ходе общения с руководителями муниципальных образований Карелии по видео-конференц-связи поручил органам местного самоуправления до 1 мая подготовить график уборки, которую должны провести не позднее 15 мая.

Благоустройством закрепленных за ними территорий займутся органы исполнительной власти, компании, индивидуальные предприниматели.