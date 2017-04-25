27-летнего мужчину разыскивает полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Александра Андреевича Костарева 1989 года рождения. 24 апреля мужчина ушел из дома на улице Мерецкова, с тех пор о нем ничего не известно, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Пропавшему на вид 27 лет, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы средней длины, серые глаза с зеленым оттенком, рост 170 см. Был одет в шерстяную шапку серого цвета, серо-зеленую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8-911-421-19-54, 8-981-405-41-44 (8-814-2) 739-240 или 02 (с мобильного 102).